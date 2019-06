Associação Desportiva de Machico, a raça de um povo!

A época 2018/2019 está a terminar e a Associação Desportiva (ADM), continua aos 50 anos, a ser um clube de referência no panorama do desporto regional. Apostamos cada vez mais na educação para a cidadania ativa e responsável dos atletas, reforçando os valores do desporto nas suas vidas, por forma a alcançarem êxitos futuros do ponto de vista pessoal e profissional. A escola de futebol “Meu Xico”, iniciada pela direção do nosso saudoso presidente José Belo, foi um projeto pioneiro que se tem revelado um sucesso e constituiu a base do que é hoje a ADM, um clube cuja pedra de toque tem sido a aposta nas escolas de formação do futebol, a reativação da secção do voleibol e nas novas secções de natação, karaté e mais recentemente de Boccia, uma modalidade para o desporto adaptado. Somos a maior instituição desportiva do Concelho de Machico, a qual tem o maior número de atletas federados (379, dos quais 322 são homens e 57 mulheres). Nunca, como agora, faz tanto sentido a expressão “Machico é um viveiro de jogadores”. Conseguimos excelentes resultados nas várias modalidades esta época dos quais podemos destacar, a conquista da taça da Madeira em Boccia, no voleibol fomos campeões regionais em Minis, 3.º lugar e finalistas da taça AVM em iniciados. No futebol, fomos finalistas vencidos em juniores na taça da Madeira e 3.ºs classificados no campeonato regional e somos finalistas na taça da Madeira em Sub-13 anos. Nas restantes modalidades e escalões (incluindo o futebol) tivemos igualmente resultados honrosos. Tudo isto tem sido possível graças a um projeto inclusivo e agregador, conduzido pela direção liderada por Raúl Miranda, o qual envolve os dirigentes, as equipas técnicas, os atletas e os pais e encarregados de educação, os sócios e os simpatizantes, os quais diariamente dão o seu melhor em prol do nosso emblema tricolor. Somos um clube oriundo do povo! Representamos o seu caracter! Somos Machiqueiros! Temos raça! Sabemos o que queremos e para onde vamos! Viva a ADM! Unidos venceremos! Viva Machico!