Ontem e hoje logo pela manhã ouvi dizer que o médico que fez as ecografias ão bébé em Setúbal já têm quatro processos disciplinares em curso.

Este facto é normal neste País. Tal e qual como na Justiça as pessoas que mais atenção necessitam em processos judiciais vêm os seus casos postergados para as calendas gregas. Se são culpados como parece ser a opinião dos portugueses generalizada a casos como os do Ricardo Salgado, Sócrates e seu amigo benemérito e tantos outros, os seus processos ficam em banho maria enquanto estes atingem uma bonita idade à espera de estarem, pelo fim dos seus dias, dispensados do cumprimento de qualquer pena.

No caso deste médico só tenho duas perguntas a fazer. Se tem tantos processos a ser averiguado de que espera a ordem para os concretizar ou será que a disciplina na Ordem segue a tradição da Justiça, não chega e quando chegar é inócua.

A outra é que não ouvi ninguém preocupado com o mito do segredo de justiça, só falta darem os relatórios das ecografias realizadas pelo clínico.

Assim vamos nós na desgraça.