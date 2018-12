Assembleia da República continua mal frequentada

A credível Associação Cívica Transparência e Integridade acaba de reportar mais uma trapalhada com deputados da AR, a propósito de viagens aéreas. Estão em causa deslocações para as ilhas, que não se fizeram, mas os visados recebem 500 euros semanais... Os reiterados desvios de deputados descredibilizam a política e afastam-nos do exercício de cidadania. É mais do que parece, é isto que querem! Quanto menos escrutinados e questionados, melhor... É mau sinal, ninguém do hemiciclo propor melhorias para o controle de viagens e presença dos deputados. O frouxo líder parlamentar do PSD, inopinadamente disse que são os eleitores a jugar, condutas repreensíveis(!). David Justino, PSD, discorda em reforçar sanções. Aquele devia estar calado, este desculpabiliza. José Silvano, PSD, que marcou presença na AR, estando ausente, está a ser investigado pelo Ministério Público por ilícitos criminais. Há 7 meses que um conjunto destas aldrabices foram denunciadas...

Os deputados são uma casta que vive muito além das nossas possibilidades. Dispõem: de ADSE, de seguro de saúde pago pela AR (por nós!) e um gabinete com médico e enfermeiro permanente. Frequentam uma cantina, cujos preços são muito nivelados por baixo...

Quem exerce cargos públicos não pode ter benefícios à custa da habilidade dolosa. Quem não tem ética, nem moral e nem honestidade não deve permanecer na AR. Ponto. A sua conduta deve pautar-se pela plenitude de transparência!

Vítor Colaço Santos