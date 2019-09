Asfaltar a Estrada das Ginjas, São Vicente

A Estrada das Ginjas até ao Paul da Serra já foi construída em terra batida há 38 anos. Ao longo de vários anos o PSD prometeu nos programas de governo que iria alcatroar esta Estrada mas tudo não passou de promessas, e agora, que estão com medo de perder a maioria absoluta nas eleições, voltam a prometer a Estrada. O povo está cansado de esperar e não somos todos burros.

Parece que o PSD contratou uns ambientalistas para aparecerem a falar contra a Estrada para assim, uma vez mais, o Sr. Presidente do Governo, eleito pelo PSD, ter uma desculpa para não asfaltar esta Estrada que tanta falta faz para o desenvolvimento da freguesia de São Vicente e o seu turismo.

Recentemente houve uma desclassificação desta Estrada, pois antes chamava-se ER208 ( ER de Estrada Regional ) e passou a chamar-se Estrada das Ginjas, passou de Estrada Regional a Estrada municipal, o que é um atentado à inteligência dos moradores que investiram nesta localidade sempre contando com a pavimentação da Estrada e o desenvolvimento do Parque Empresarial de São Vicente, que é outro fracasso da governação desta terra.

Asfaltar esta estrada não será nenhum atentado ambiental, pois há outras estradas semelhantes a esta, já asfaltadas, como a Estrada entre a Serra de água, Encumeada e o Rosário, que permitiram a protecção e fiscalização eficiente da floresta laurissilva. Na Estrada entre as Ginjas e o Paul da Serra há várias levadas, umas em funcionamento, outras abandonadas, como a Levada do Plaino Velho ou do Caramujo e a Levada do Norte, construída em 1953 e que já está toda podre a perder água por todo lado, verdadeiro património que podia ser visitado por turistas e recuperado, assim como a casa do caramujo, verdadeiros tesouros para o turismo vicentino que estão ao abandono. Já existiram empresários interessados na exploração de unidades hoteleiras nesta área mas não avançaram porque esta estrada nunca foi asfaltada.

Os grupos de interesses que querem apenas investimento e desenvolvimento junto ao Calhau de São Vicente, estão cegamente a prejudicar toda a economia regional e a travar a criação de mais emprego. Um dia destes, com a subida prevista do nível médio das águas do mar por causa do aquecimento global, vamos ver se as decisões políticas de alguns foram acertadas ou não.

Asfaltem a Estrada das Ginjas e deixem-se de fazer circo e peças de teatro encomendadas por alguns capitalistas se têm algum respeito pelas pessoas. Asfaltar esta estrada será uma forma de poupar dinheiro na protecção da Floresta, recuperação das levadas e dinamização do turismo, que tanto emprego cria na Madeira.

Vitorino Pestana