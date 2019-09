As próximas eleições

O dia da votação aproxima-se e vemos pessoas do PSD com dores de barriga. O Senhor Brício M. de Araújo, num artigo de opinião no DN de 6/9/2019, atira-se a António Costa por ter apeado Passos Coelho do poder em 2015. É verdade que a coligação PSD/CDS, em 2015, obteve mais votos que o PS, mas também é verdade que PS, BE e CDU tiveram a maioria dos votos e na A.da República não deixaram passar a coligação PSD/CDS, que tantos malefícios causou ao País e ao povo enquanto esteve no poder. Foi o Bloco de Esquerda que apontou o caminho a seguir, o povo português encheu-se de esperança e a solução concretizou-se.

Na Madeira, há muito tempo que alguns de nós fazíamos as contas após os actos eleitorais e verificávamos que a soma dos votos contra o PSD era maior que os votos que o PSD obtinha, mas nunca houve o engenho ou vontade política de unir esforços para derrotar o PSD na RAM. Em 2013 fez-se a 1ª experiência e apeámos o PSD da CMF. Em 2015 foi construída uma solução política ao nível da República que a direita apelidou de GERINGONÇA, mas esta nunca caíu. E, apesar de vários contratempos, a nossa vida melhorou.

Entretanto, lendo o DN do dia 6/9/2019, encontro o Senhor Brício a bradar aos céus, apelando ao voto no PSD, porque, diz ele, entre outros problemas, está em causa a Autonomia da Madeira. Não venha atirar areia para os nossos olhos. A Autonomia da Madeira e dos Açores está consagrada na Constituição Portuguesa e vamos votar no dia 22 de Setembro para eleger a Assembleia Legislativa Regional, que é o órgão primeiro da nossa autonomia. O resto depende de uma boa governação e dos deputados que forem eleitos.

E porque havemos de acreditar mais uma vez num governo do PSD? Os atentados ambientais na Ribeira dos Socorridos, que o GR disse que desconhecia, foram inspeccionados pela GNR e técnicos do Governo, foi feito relatório, mas caiu tudo em saco roto. A 18/5/2017 veio a público que uma juiza mandou investigar favores às construtoras. Em Junho de 2016, o Tribunal de Contas aplicou multas a ex-autarcas do PSD no valor de 43 mil euros por irregularidades detectadas na Câmara Municipal de Santana. Segundo notícia de 2/6/2016, a CMF do PSD, ignorou num ano 6 avisos de obra ilegal na Rua Câmara Pestana e esta só parou com a nova vereação eleita em 2013. O Hotel Santa Catarina não pagou Segurança Social durante 7 anos.

Seleccionei apenas estes “deslizes” do Governo do PSD, ao que se pode juntar muitos mais, como o descalabro de milhões gastos na Marina do Lugar de Baixo, um cais onde os barcos não acostam, um heliporto sem serventia e muitas mais histórias tristes que dariam para encher um livro. E querem votos para governarem? Para continuarem a destruir a Madeira e asfaltarem uma estrada das Ginjas ao Paúl da Serra? Para quê? Será para dar um bom acesso a uma propriedade que, segundo veio a público há tempos, um senhor terá açambarcado? Será que está em vista um negócio chorudo para esse senhor?

Penso que desta vez o PSD não conseguirá maioria para governar e é isso que deixa certas pessoas com o miolo alterado.