As provocações do presidente da TAP

O Sr presidente da TAP, Antonoaldo Neves, além da vergonhosa exploração do preço das viagens entre a Madeira e o Continente português, continua a gozar com a cara dos madeirense com piadas infelizes, sim porque as suas declarações só podem ser consideradas piadas de mau gosto. Afirma: em todos os índices que nós temos, a operação Madeira é avaliada pelo cliente como muito boa (?) Será que ele está a falar daqueles madeirenses que têm que pagar por uma passagem ida/volta 400, 500 ou 600 euros? Será que ele está a falar dos familiares dos madeirenses que trabalham/vivem no Continente português e que são privados de vir visitar a família nas épocas festivas tais como o Natal, Fim de ano, Pascoa, Festa da Flor, Carnaval ou Férias? Será que ele está a falar do turista português que recusa viajar para a Madeira devido aos preços proibitivos, com grande prejuízo para o turismo e consequentemente para a economia da ilha devido a uma estúpida política de preços escandalosos? Mais uma vez nega, convictamente, que os preços praticados pela TAP não são obscenos e repete que isso são “fake”news. O rol de disparates continua quando afirma que não vê nenhuma razão para o cliente da Madeira não estar tão satisfeito, quanto a média dos clientes da TAP, com um NSP acima dos 40% e diz ainda que, no agregado, a satisfação é igual. Isso sim sr. presidente, isso é que são “fake”news. Mais uma vez falou em passagens de 39 euros desde que compradas com antecedência mas nunca menciona as passagens de 500 ou 600 euros. Sr Antonoaldo quando reservar uma passagem para a Madeira reserve essas de 39€ com antecedência de 2/3 meses e para viajar às 5 da manhã ou então por volta da meia-noite. Não tenho espaço para comentar todos os disparates do sr presidente da TAP descritas na entrevista ao DN de 14.12.18, só lhe posso dizer que por eles, sinto-me ultrajado uma vez que, implicitamente, está a insultar a inteligência do povo madeirense. Tivesse a Madeira alguns milhões de habitantes, em vez de ser apenas uma pequena parcela do território português com 260 mil, vª exª teria mais cuidado com as suas piadas ridículas. Lamentando não poder manifestar aqui toda a minha total revolta, termino dizendo que o Governo regional não pode ficar sentado à espera que os males aconteçam; Custe o que custar esta ilha precisa urgentemente de negociações sérias com a ANA para baixar tarifas aeroportuárias , com a ANAC pera reconsiderar os limites do vento, uma pista alternativa ao aeroporto da Madeira e preços das passagens para as ilhas reguladas pelo Estado,. A principal fonte de receita, ALEM DA DISCRIMINAÇÃO AOS MADEIRENSES, o turismo, corre sérios riscos.

Juvenal Rodrigues