As pedras da Ribeira dos Socorridos

Segundo o DN de 15/8/2019, “o Governo Regional decidiu suspender a actividade da pedreira clandestina que uma empresa de construção civil mantinha no leito da Ribeira dos Socorridos.”

O Secretário Regional Amílcar Gonçalves diz que está determinado em acabar com aquele “feudo” que reinou durante várias décadas. “Estavam a fazer um trabalho industrial lá, estavam a picar pedra no leito da ribeira sem nos dizer nada.”

Recorde-se que, no mês de Julho, o Senhor Secretário Amílcar Gonçalves afirmou que não havia actividade industrial no leito da Ribeira dos Socorridos, que a actividade da AFAVIAS naquele Ribeira era uma intervenção de beneficiação da madre de água da Levada dos Piornais, sendo esta afirmação desmentida por um membro da direcção que gere a referida Levada dos Piornais.

Outra afirmação relevante do Senhor Secretário das Obras Públicas: “Não deixamos os empreiteiros de rédea solta”, após ter dito que aquele “feudo” reinou durante várias décadas. Delirante!!

Depois de ler toda a reportagem do DN de 15/8 e reflectindo sobre as afirmações do Senhor Secretário Amílcar Gonçalves, confirmo que o professor Hélder Spínola tem toda a razão nas declarações que emitiu sobre esta exploração de pedra na Ribeira dos Socorridos, apesar de o Senhor Secretário, nessa altura, o ter acusado de “emitir opiniões avulsas sobre este assunto que revelam irresponsabilidade, criam alarme social e tem conceitos desactualizados.

Apesar de declarar que a AFAVIAS esteve a laborar na Ribeira dos Socorridos durante várias décadas, o Senhor Secretário afirma que a Secretaria Regional de Obras Públicas podia participar ao Ministério Público, mas tal não vai acontecer para já. Quer dizer: apesar de tudo, a AFAVIAS não pode ser punida e nós sabemos porquê. Mas não podemos dizer.

Esperemos que os eleitores castiguem o PSD nas urnas a 22 de Setembro e que o próximo governo tome conta deste processo como deve ser.

Conceição Pereira