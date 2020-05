As mentiras do presidente

Vi na RTP Madeira a entrevista do presidente do meu clube conjuntamente com o presidente do Santa Clara, e não percebo o porquê do presidente do meu clube continuar a insistir nalgumas mentiras que apesar de serem repetidas inúmeras vezes nunca chegarão a verdades. Diz o presidente que está há 35 anos como dirigente do meu clube o que é menos verdade. Lembro-me que foi posto a andar ou saiu por opção numa época em que se isso não tivesse acontecido provavelmente desceríamos de divisão. E nas épocas seguintes com a primeira ida à final a Taça de Portugal e na primeira ida à Europa não estava como dirigente do meu clube. Por isso diz que foi 6 vezes (disse 8, mais um engano) à Europa, a 2 finais da Taça da Liga e a 1 final da Taça de Portugal. Ora eu como maritimista fui a 2 finais da Taça de Portugal, a 2 finais da Taça da Liga e, sim, 8 vezes à Europa.

O presidente do meu clube disse também que o Marítimo é o 5º clube com mais presenças na I Divisão, o que não é verdade. O Belenenses, o Vitória de Setúbal, a Académica, o Boavista, o Vitória de Guimarães, por exemplo, têm mais, aos quais temos de juntar o Benfica, Porto, Sporting e Braga. Nem é o 5º clube com mais presenças consecutivas na I Divisão. O Marítimo, e temos de ter orgulho nisso, é o quinto clube que está há mais tempo neste momento na I Divisão sem descer, depois dos que nunca desceram, Porto, Benfica e Sporting, e do Braga que subiu pela última vez em 1974.

Para termos orgulho na nossa rica história não precisamos de mentiras. Não sei se o presidente do meu clube tem assessores ou não, mas se tiver eles que o aconselhem corretamente. As mentiras repetidas nunca se tornam verdades. E não precisamos disso.