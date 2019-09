As maiorias

Concluída que está a eleição dos deputados para a Assembleia Regional da RAM que ditou ao fim de 43 anos a decisão soberana dos eleitores de recusar uma nova maioria absoluta no Parlamento Regional o que nada de mal traz à democracia antes pelo contrário, assistimos nestes últimos dias aos comentários exacerbados dos simpatizantes da campanha “Coragem para mudar” que tentam demonstrar por todos os meios que a “sua maioria” é que “vale” para governar. Tenho para mim que a democracia deve afirmar-se pela positiva e não pela negativa e o partido que ganhou as eleições, ainda que sem maioria absoluta que é o caso, se for capaz de fazer acordos políticos de incidência parlamentar ou de governo suficientes para uma maioria parlamentar, é quem tem antes de qualquer outro toda a legitimidade para formar governo. Ao contrário dos defensores de maiorias negativas só no caso de o partido vencedor se mostrar incapaz de congregar os apoios necessários e suficientes é que deverá ser dada ao 2º partido mais votado a possibilidade de conseguir os necessários apoios no quadro parlamentar para formar governo. Daí que considero absolutamente extemporânea e reveladora de desrespeito pelo veredito popular que o “independente” em substituição do “líder pró forma” do PS tivesse no final do dia das eleições convidado publicamente os restantes partidos, que ainda por cima perderam votos de forma expressiva em relação às últimas eleições, para conversações no sentido de formar uma maioria negativa para governar apenas com o único objetivo de afastar do governo o partido vencedor sem ter sequer em conta as diferenças de filosofia política de alguns desses mesmos partidos. Esta postura precipitada e demonstrativa de alguma sofreguidão pelo poder do “líder em regime de outsourcing” convidado pelo PS para presidente do GRM demonstra além do mais alguma impreparação para assumir responsabilidades governativas, de quem pretende antes de mais mudar políticos em vez de mudar políticas.