As imprecisões de Abril

Há muita gente que escreve e fala sobre o 25 de Abril sem se aperceber que existem milhares de pessoas que viveram essa data e esse glorioso dia e que ainda estão vivas e de posse de todas as suas faculdades mentais.

Falar do 25 de Abril não é o mesmo que falar da era de Afonso Henriques ou de qualquer acontecimento que se deu há centenas de anos e tudo aquilo que sabemos foi porque estudamos, ouvimos falar ou lemos relatos de historiadores.

Sobre o 25 de Abril o caso é diferente. Aconteceu há 46 anos apenas! Os que têm 50 ou 55 anos podem não ter a recordação e noção exata do que se passou porque eram crianças, (embora chegassem a sentir na pele as dificuldades do dia-a-dia) mas os que têm acima dos 60, 65 anos já não vão nas balelas que lhes querem impingir, muitas vezes – a maioria dos casos – por gente que nessa data ainda nem tinha nascido.

E isso acontece a cada passo. Numa coisa, contudo, acertam; o País saiu de uma ditadura e ganhou a liberdade! E isso deveu-se à coragem e determinação de um punhado de valorosos homens saídos dos três ramos das Forças Armadas.

Contudo, hoje, e - lamentamos profundamente – nem TODOS OS MILITARES que “fizeram” o 25 de Abril merecem qualquer tipo de louvor, exatamente porque se divorciaram dos ideais de Abril e em conjunto com um grupo de (ressabiados) políticos estavam a encaminhar o nosso País para uma nova ditadura (tipo União Soviética) ainda pior do que aquela que tínhamos antes do 25 de Abril.

Daí a necessidade de se fazer o 25 de Novembro de 1975, liderado por esse genial e verdadeiro homem de ABRIL que se dá pelo nome de Ramalho Eanes em conjunto com outros militares e políticos mais sensatos e mais patriotas, alguns dos quais já falecidos, como Salgueiro Maia.

Mas disto não falam os “defensores da liberdade e dos direitos dos trabalhadores “neste Pais, mas incapazes de irem contra as políticas repressivas e desumanas dos países onde são governo.

Esses que não conseguindo levar por diante os seus objetivos, iniciaram e mantiveram durante anos uma politica de “terra queimada” contribuindo para a destruição de várias empresas e para levar o País à bancarrota, desmoronar o conceito da moral e da família, e outros valores que, apesar de tudo, ainda existiam, e de que ainda hoje o País padece.

Os mesmos que, hoje, contestam o Bolsonaro do Brasil, mas apoiam o Maduro da Venezuela.

Os mesmos que, são contra a nossa integração na União Europeia mas mantêm em Bruxelas os seus “bem pagos” representantes.

Resumindo (porque não temos o DN por nossa conta) comemoremos ABRIL mas com justificadas reservas e certas distinções.

- O Portugal de hoje (antes da pandemia, refira-se) nada tem a ver com os ideais de Abril.

- Não estava no Programa das Forças Armadas, a manutenção dos “tachos” políticos por tempo indeterminado com ordenados principescos e respetivas mordomias. A corrupção devastadora. a desigualdade social, a justiça descredibilizada, o ensino paranóico, a pobreza à vista e às escondidas, a emigração de jovens qualificados e outros, a saúde depauperada, o capitalismo selvagem, as famílias endividadas e o pais com uma divida externa monumental (depois de ter recebido milhões, milhões e mais milhões da UE) que será paga pelas gerações vindouras, graças à incompetência, ao desmando, ao oportunismo e à falta do cumprimento de regras e de LEIS que se abateram sobre o Pais e que são permitidas sob a capa de uma duvidosa Liberdade, Democracia e Socialismo.

No outro tempo já existia tudo isto? Provavelmente, mas foi para acabar com isso que fizemos uma revolução.