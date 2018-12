As ilegalidades

No sentido Reta do Garajau/Caniço existem 4 sinais de proibição de exceder a velocidade de 30 kms/hora mas ninguém pensou em colocar o fim de limitação dessa velocidade, ou seja os condutores terão sempre que transitar a essa velocidade. No sentido inverso, na mesma estrada não existe nenhum sinal limitador de velocidade, portanto os condutores podem transitar no limite imposto pelo código de estrada. A gestão Camarária impõe tantas regras aos utentes se refugiando na lei que não se compreende como é que abandonam esta área tão sensível e ainda falam em redução da sinistralidade rodoviária? Como é que se admite que na mesma estrada se tenha um lado com sinalização e o outro não?Agora imaginem quantos condutores já foram autuados no sentido em que não tem sinalização imposta e foram autuados porque circulavam a mais de 30 kms/hora, já aconteceu. A entidade gestora dessa via é a Câmara Municipal de Santa Cruz.Agora pergunto: Concordam que se pague tantos impostos e ainda por cima sejamos autuados com esta ilegalidade?Acho que nenhum contribuinte gosta que se ande a brincar com os impostos pagos a grande custo. E sabem da melhor? Os sinais de limitação de velocidade existentes estão completamente ilegais, aliás já deveriam estar num museu, perderam a sua legalidade no ano 2000, portanto andam a brincar à 18 anos com quem lhes nomeou para gerirem o que é nosso. Agora imaginem quantos condutores ficaram com carta apreendida; pagaram multas;etc;etc; ao abrigo de sinais que aos olhos da lei nem existem. Uma boa gestão pública deveria devolver tudo o que receberam ao abrigo desses sinais ilegais. E como não faço estes alertas para defender partido algum, a culpa não é só da Câmara Municipal de Santa Cruz, também é da Secretaria Regional de Transportes e Infraestruturas que já foi avisada desta situação e nada fez em prol de reposição da legalidade. Aliás o órgão fiscalizador de toda a sinalização colocada no Arquipélago da Madeira cabe a essa Secretaria que nada faz a esse respeito e nem sabe das suas competências, infelizmente só sabe que tem a competência de cobrar multas aos condutores. E se quiserem saber sobre os parquímetros leiam o artigo que saiu nas cartas do leitor do Diário de Notícias no dia 5 de Outubro de 2018. Os políticos que nós temos, viva o estado de direito...

Manuel Jesus