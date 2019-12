As eleições do Reino (ainda) Unido ou um referendo adulterado

Temos assistido ultimamente às peripécias pouco abonatórias da democracia parlamentar britânica, ainda considerada por muitos como exemplar.

Mas, para mim, nada exemplar é, desde logo, o seu sistema eleitoral que considero uma ditadura de maiorias totalitárias, ou seja, é a imposição de cada maioria uninominal, mesmo que relativa, multiplicada por 650, deitando no lixo, em cada círculo, os votos de um grosso de eleitores (podendo até ser superior a 60%) numa escolha inútil noutros 2 ou mais partidos.

Assim, os Conservadores com 43,6% dos votos somam 365 mandatos (56,2%), os Trabalhistas com 32,2% têm 203 mandatos (31,2%), e aos Liberais com 11,6% restam 11 mandatos (1,7%). De igual modo, o Partido Nacionalista Escocês (SNP) com 45% de votos na Escócia obtém 48 em 59 mandatos (81,4%).

É, pois, fora deste contexto que se poderá afirmar que, sendo o ‘Brexit’ o tema quase único destas eleições, quase um referendo, este teve uma vitória indiscutível. Mas tal afirmação é falsa.

Na verdade, os eleitores que queriam já o Brexit, por opção ou por cansaço, só podiam votar nos Conservadores, Brexit Party, UKIP ou em partidos unionistas da Irlanda, que juntos tiveram apenas 46,8% dos votos mas 373 mandatos (57,4%).

Pelo contrário, os Trabalhistas, os Liberais e os vários partidos nacionalistas da Escócia, Irlanda ou Gales representavam o ‘Remain’ ou o não ‘Brexit’ já, os quais, juntos, tiveram 52,4% dos votos mas apenas 277 mandatos (42,6%).

De um outro ponto de vista, esta vitória não globalmente consentida do Brexit será uma bomba relógio na desagregação deste Reino (ainda) Unido.

Na Escócia, o referendo de 2014 negou a independência por 55% temendo a consequente saída da EU. Agora, o referendo daria para reganhar a EU. Além disso, a evolução eleitoral tem sido favorável ao SNP (independentista) que de 2017 para 2019 passou de 36,9% para 45% (de 35 para 48 mandatos em 59), enquanto os Conservadores inverteram de 28,6% para 25,1% (de 13 para 6 mandatos).

Também na Irlanda, em 2017, pela primeira vez na Assembleia Irlandesa os partidos unionistas ficaram abaixo dos 50%. Nestas eleições gerais caíram de 11 para 8 em 18 mandatos, cedendo 3 lugares para pro-europeus, 2 dos quais nacionalistas. Acresce que, não sendo imposta uma fronteira terrestre mas sim marítima, a Irlanda do Norte deslizará naturalmente para a República da Irlanda.

Assim, este Brexit fará outro ‘breaxit’ (breaks it).

Óscar Teixeira