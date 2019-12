As duas realidades da Rua da Alegria

A rua da Alegria é uma tristeza, o sol ainda mal se pôs e instala-se a prostituição, tráfico e consumo de drogas à vista de todos, nas arcadas dos apartamentos lá existentes, onde funciona um estabelecimento comercial e uma instituição de solidariedade social, as prostitutas e toxicodependentes fazem as necessidades nos passeios e andam aos berros até altas horas da madrugada sem respeito por ninguém. Patrulha da PSP nem vê-la, a noite pertence aos indigentes. Mas quando o sol se levanta, principalmente ao sábado, finalmente aparece a PSP a mando da Câmara Municipal do Funchal, para multar os carros, a maior parte de moradores, que não puseram ticket ou ultrapassaram o tempo marcado nos mesmos. A hora é invariavelmente a mesma, dez e pouco. A lei é para cumprir, recebi este mês três multas, as primeiras duas, posso considerar erro meu, na sexta à noite esqueci de meter o ticket e lá recebi o bilhete, com pontualidade britânica 10h00.Motivo alegado incumprimento do Art° 71 do Código da Estrada, estacionamento proibido, alínea d) Por tempo superior ao estabelecido ou sem o pagamento da taxa fixada. Mas no caso das linhas azuis da Câmara Municipal do Funchal considero que este artigo é aplicado de forma indevida, a aplicar multas deverá ser invocado o Art.° 163 - Estacionamento indevido ou abusivo que na alínea d) do n.° 1 considera abusivo o estacionamento de veículo, em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, quando esta não tiver sido paga ou tiverem decorrido duas horas para além do período de tempo pago. Acontece que ontem, sexta à noite, às 21:53, paguei dois euros de estacionamento, até as 09h46 de sábado. Sai de casa às 10h30 e lá estava a terceira prenda do mês de dezembro com hora marcada das 10h15. Meia hora e não duas horas depois conforme o estipulado no referido artigo. Sou um cidadão cumpridor, mas irei contestar as três multas, as primeiras duas por erro na invocação do artigo, a terceira pelo mesmo, com a agravante de não ter ultrapassado as duas horas estipula das no artigo 163 do C.E. E deixo dois apelos, um à PSP e outro a Câmara Municipal do Funchal. À PSP que passe na Rua da Alegria também à noite, em patrulha, para dissuadir os comportamentos desviantes e criminosos que afetam a vida dos moradores e comerciantes. A Câmara Municipal do Funchal, que pague também gratificados aos cantoneiros para limparem a rua da Alegria todos os sábados de manhã já que são poucos os carros estacionados (mas muitas vezes multados), assim conseguem limpar bem a rua. Os moradores agradecem.