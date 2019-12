As cabras da Deserta Grande

Não foi com surpresa que tomei conhecimento da posição pragmática e realista do Conselho da Europa, relativa à tomada de posição que as entidades oficiais regionais terão que toma no que toca às cabras da Deserta Grande, na sequência da renovação do Diploma Europeu à Reserva Natural das Ilhas Desertas.

Por outro lado, assistiu-se a um radicalismo incongruente de uma dita organização ambiental de génese estrangeira, (DxE?!), através do qual se opõe absolutamente ao controlo populacional das cabras asselvajadas da Deserta Grande (asselvajada não é o mesmo do que selvagem, sob o ponto de vista zoológico, como às vezes querem fazer crer), indo ao ponto de criticar o perito europeu que visitou as Ilhas Desertas.

Nós não precisamos que estrangeiros, ou influências estrangeiras, sem conhecimento de causa, nos venham dizer o que teremos ou não de fazer no nosso País, na nossa terra.

Já agora faço um parentesis, para abordar o egoísmo e histerismo “ambiental”, de quem quer privar as crianças, e porque não os adultos, de espectáculos equestres nos circos. Para os que não sabem, a arte equestre não é mais do que o potenciar os andamentos naturais de um cavalo, dando-lhes ligeireza e graça. O mesmo se passa com os humanos no ballet, e que eu saiba, não andam por aí uns quantos a pugnar, aos gritos, pelo encerramento das academias de ballet. Os circos apresentam normalmente uma boa Arte Equestre Circense, em tudo comparável à Alta Escola Equestre, e dispõem de bons cavaleiros.

Mas, voltemos à Deserta Grande. Muito recentemente, visitei as Ilhas Desertas e mais uma vez pude verificar o excelente trabalho de conservação que lá está a ser realizado, e, numa pequena volta que dei pelos arredores da casa da Doca, contei nada menos do que 28 cabras, mesmo à mão de semear. Conhecendo como conheço a Deserta Grande, fácil é fazer uma extrapolação para o exagerado número de caprinos que deambulam por aquela ilha. Na pequena volta que dei, não consegui vislumbrar qualquer especímen da flora endémica.

É óbvio que se torna urgente, uma redução drástica da população de cabras da Deserta Grande, e a melhor forma de a fazer, é considerar aquela cabra como espécie cinegética. Desta forma, enriqueceríamos a oferta cinegética da Região, e as entidades oficiais não teriam que preocupar-se e dispender avultadas quantias com o assunto, deixando aos caçadores, devidamente organizados, a incumbência daquela redução. Para sossegar alguma “almas”, poderia considerar-se a manutenção de um pequeno efectivo in situ ou ex situ.

Nos assuntos que se prendem com a Conservação da Natureza, como em tudo na vida, por vezes é preciso algum arrojo e audácia. Haverá sempre uns quantos impreparados que se vão opôr às grandes decisões, mas esses não merecem grande preocupação. Há coisas que têm de ser feitas, e ponto final., e tenho a certeza que o Conselho Europeu não se importaria com o meio para obter o fim

Henrique Costa Neves