As beatas e os cinzeiros

A Assembleia da República aprovou recentemente o projecto de Lei do PAN relativo ao fim a dar às beatas de cigarros. Uns ficaram a olhar para as multas elevadas para quem as deitar para o chão e de facto o diploma apresentado pelo deputado único do PAN proíbe “o descarte” das beatas para a via pública e prevê que o Governo promova acções de sensibilização para esta questão, tanto para os cidadãos como para os responsáveis por estabelecimentos comerciais. Sim porque estes ficam obrigados a dispor de cinzeiros. E as Câmaras e o Governo? Nalguns sítios é vergonhoso ver que não há onde deixar a ponta do cigarro e nem toda a gente é precavida o suficiente para andar com cinzeiro de bolso.

Portanto, vejam bem este assunto porque ou muito me engano ou vai haver muita gente a ser multado. Percebo que se tenha apontado baterias e críticas às coimas, mas acho que todos devem estar conscientes que é deveras importante dar um contributo sério para a construção da versão final do diploma. Se o deputado André Silva estima que “em Portugal são atiradas para o chão cerca de 7.000 beatas a cada minuto”, também deve saber quantos cinzeiros públicos faltam.