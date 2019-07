Que saudades da famosa crónica: “Às avessas” que era assinada pelo V. ex./ Jornalista, Redactor Principal e Director LUIS CALISTO e cuja pertinência se mantém no actual quotidiano.

Ao presenciar o último debate referente ao Estado da Nação na Assembleia da República, recordei vários artigos que li sob o título em epígrafe.

Vários anos após e para espanto de alguém, que não de mim, constato que isto anda tudo às avessas no que respeita à(s) matriz(es) das agendas partidárias de vários Partidos Políticos.

Então vejamos: Os Partidos tidos por defenderem as políticas de centro e centro direita e cuja matriz eram as contas certas e rigorosas a reivindicarem políticas sociais e os do centro esquer-

da a ostentarem o rigor das contas certas, quando o respectivo histórico se concentrava nas políticas sociais em detrimento do cumprimento da parte orçamental e financeira.

Tudo isto não acontece por mero acaso, mas sim devido a uma personagem que se destaca de tudo e todos e que dá pelo nome de: DR. MÁRIO CENTENO, que com competência e grande rigor tem permitido uma recuperação gradual e sustentada e assim deve continuar para bem de TODA(O)S A(O)S PORTUGUESA(E)S.

Bem haja!

VIVA PORTUGAL!

José Ilídio Baptista Martins