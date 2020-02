As amigas e o São Valentim

- Já ninguém pode ver televisão ou ler certos órgãos de informação. São desgraças noite e dia que as pessoas vivem em constante agonia.

De modo que, o povo precisa de algo que lhe traga boa disposição, nem que seja por uns minutos, para descontrair o coração.

E foi pensando assim, que decidi contar esta conversa entre amigas sobre o dia que se avizinha de São Valentim. Num café da nossa cidade, numa mesa mesmo ao nosso lado, quatro jovens mulheres, falavam assim:

- Oh rapariga, ando com um “tremor” dentro de mim só em pensar que está a se aproximar o dia de S. Valentim!

- Mas que te acontece nessa data para estares tão traumatizada?

- Oh, mulher, tu não sabes de nada, mal ainda estou acordada e já sinto meu marido tocar em mim e dizer:-Meu amor hoje é dia de São Valentim!

- Agradece, amiga, a Deus Todo Poderoso, por teres um marido tão carinhoso.

- Pois, só que é antes do pequeno-almoço, após o almoço e então depois do jantar é um nunca mais acabar. Eu fico mais “amassada” do que uvas no lagar!

- E teu marido?

- Sim, coitadito, também fica meio combalido.

- Oh, minha querida, não te queixes da vida. Tomara eu ter um marido assim. Que se lembrasse de mim nem que fosse só no dia de São Valentim.

- Oh, que horror. Não me digas que não te dá nem uma flor?

- Chega a casa com beijinhos e abraços, um molhinho de cravos e quando eu penso que,finalmente,me vou” divertir”, está ele no sofá a dormir!

- Bendito e Louvado Seja, cá de ti também não tenho inveja!

- E tu, Micaela, estás aí sem falar. Não tens nada sobre o teu dia de São Valentim para contar?

- Tinha, e era um dia bem lembrado, mas acabei com isso o ano passado. Então não é que o “menino” chegava a casa sempre tarde e mal-humorado e só no dia de São Valentim é que se lembrava de mim.

Passei-me cá das estribeiras e fui direta e certeira:- Onde tens ido buscar a cama vai agora buscar a mesa-de-cabeceira!

- Oh, mulher, não me digas que foste capaz de dizer isso ao rapaz?

- Fui e não estou arrependida. Ele tinha de conhecer as agruras da vida.

- Bom, Vamos lá ouvir o que tem para nos dizer aqui esta nossa amiga.

- Só histórias antigas, minhas queridas. O dia de São Valentim já foi muito feliz para mim, mas, neste momento, ele passa que nem sequer me lembro.

- Oh, “filha” que te aconteceu? O teu Valentim desapareceu?

- Para mim ele anda sempre “morto e enterrado” mas desconfio que “ressuscita” noutro lado.

- Não ligues, amiga, leva isso num brinco, faz como eu, troquei o “meu” por dois de 25.

Agora, para mim, o dia de São Valentim é dia sim, dia não, até ando mais aliviada do meu coração.

- E lá se foram as amigas animadas desfazendo-se em gargalhadas!

Juvenal Pereira