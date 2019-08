Árvore de grande porte em Santo Amaro

A fotografia é elucidativa do estado de degradação duma árvore de grande porte que ameaça casas, viaturas e até a vida dos cidadãos que habitam e circulam no complexo de Santo Amaro II.

Embora alguns habitantes desta localidade já tenham denunciado esta situação junto das entidades oficiais, ainda não foi efetuada qualquer diligencia por parte das mesmas. Para além da inclinação da árvore, do seu estado de conservação, verifica-se que as raízes da mesma estão a degradar o pavimento e no futuro possivelmente as habitações edificadas. Espero que esta denúncia, permita consciencializar quer o Instituto de Habitação da Madeira, ou Município do Funchal, em resolverem com muita brevidade este perigo eminente.

Infelizmente no passado bem recente, tivemos situações idênticas e antecipadamente denunciadas, que ceifaram demasiadas vidas e que deixaram marcas inultrapassáveis de dor aos seus familiares.

Não estarão Vº Exas a aguardar uma nova catástrofe? Para virem para comunicação social, lamentarem as vidas perdidas e os blas, blas, nos habituaram neste casos? Enfim na esperança de estarmos em vésperas de vários atos eleitorais, poderá haver uma vontade extra para evitar desastres futuros? Será?

Carlos Garcês