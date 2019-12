Artigos de José Manuel Morna Ramos

Leio sempre os artigos do Dr. José Manuel Morna Ramos publicados no DN e estou sempre de acordo com a mensagem que nos transmite, mas desta vez não posso deixar de publicamente felicitá-lo pelo artigo “ Por favor não emigrem “ do dia 18/12/19.

Peço a todos os leitores do DN que o leiam e analisem o conteúdo da sua mensagem.

Valorizem a classe médica, pois é daquelas profissões que não podem falhar. Só se lembram deles quando acontece alguma situação imprevisível de “azar” aí sim, lembram-se dos médicos para dizerem mal e generalizam a toda a classe.

Por lavor, valorizem esta nobre profissão extensiva a todos os profissionais que dela fazem parte.

Desejo-lhes um Bom Natal e muito em particular ao meu amigo Dr. José Ramos, que continue nas suas publicações a transmitir aquilo que sente.