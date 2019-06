ARM corta água sem justificação

Enquanto munícipe do Concelho de Machico sempre discordei com a privatização das águas e resíduos no Concelho.

Pagamos só de taxas valores exorbitantes, como se não bastasse, pagamos pelo esgoto e recolha de lixo que neste caso nem existe. No passado mês de Outubro cortaram-me a água alegando que não tinha pago, contudo, tinha as contas em dia e por essa razão, sinto-me enganado e roubado, pois para voltar a ligar o contador tenho de pagar várias dezenas de euros, quando o erro não foi meu, mas sim de uma empresa que “rouba” e explora todos os munícipes do Concelho de Machico, quando tenho os meus impostos e contas em dia. Mas que empresa é esta que tira bens essenciais, como é a água sem qualquer justificação? Estão a brincar ou gozar com as pessoas? É escandaloso e vergonhoso, o que esta empresa faz com os munícipes de Machico.