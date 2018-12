O senhor Carlos Pereira foi para a RTP-M mandar areia para os olhos dos simpatizantes, adeptos e sócios do Maritimo. O sr. deveria ser politico, porque realmente o que é verdade hoje, amanhã já não é. É melhor tirar aquela placa no estádio em que diz “faça-se sócio do Marítimo europeu”. Consigo, o Marítimo europeu não é para a minha geração e tão pouco para a dos meus filhos. Muito obrigado pela prestação dos seus serviços ao clube, mas por favor saia e leve esta direcção consigo.