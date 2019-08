Areia, melancia e uvas

A viagem, da praia para casa, era sempre caótica.

A minha prima mais velha brigava, que lhe enchíamos o carro com areia.

A minha avó, dentro de um fato de banho às flores castanhas e forro grosso, sacudia os baldes e as pás, na esperança de ser poupada pela neta mais velha.

Os mais pequenos, choravam sempre.

Os primos mais novos, com areia até às orelhas, choravam porque não queriam ir embora.

Os meus irmãos, de joelhos esfolados, choravam porque a praia estava a ficar sem areia.

“A areia volta, filhos, a areia volta” ia dizendo a minha avó enquanto nos esfregava os pés e as pernas.

Sempre achei que a culpa daquele lajedo aparecer, era do fato de banho de minha avó. A areia que levava naquele forro, dava para tapar aquilo tudo!

Pelo caminho comprávamos melancias e uvas, que se encaixavam nos pés de uns e no colo de outros, naquela viagem atribulada, de braços, pernas, toalhas e chapéus de sol.

Ontem na viagem de regresso do Porto Santo, vinha a contar estas histórias aos meus filhos.

Não há férias como as do Porto Santo! Aquele areal maravilhoso! Perfeito! “A areia volta”, dizia a minha avó há 30 anos atrás. Tinha razão, volta mesmo. Este ano, em particular, vejo que a areia retirada do porto de abrigo, e colocada próximo da praia, fez toda a diferença.

Também adorei os balneários novos, na praia. Giros, e tão úteis.

Os duches, os vestiários, os lava-pés, as casas de banho.

Estivesse ainda por cá a minha avó, com o fato de banho às flores castanhas e forro grosso, que eu mesma a levaria ao balneário para trocar de roupa...