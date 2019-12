“Aprende a ler e a falar português”. Foi este aparte que o deputado Beto Mendes dirigiu ao Deputado Luso descendente Carlos Fernandes. Este aparte é gravíssimo e carregado de xenofobia, mas mais grave, foi a desvalorização a que os responsáveis pelo PS Madeira deram ao caso. Imaginemos os meninos e meninas que chegam da Venezuela ouvirem este aparte nas escolas da parte dos colegas? Imaginemos os pais ouvirem este aparte no trabalho? No supermercado? As pessoas não têm noção do sofrimento que muitas crianças, jovens e até adultos passam em deixar tudo o que construíram para trás e começar uma vida nova noutro país. Como é possível que dirigentes de um partido de esquerda usem as redes sociais para atacar quem condenou o acontecimento? Como é possível o Presidente da Junta de Freguesia de são Martinho ainda atacar o deputado Luso descendente e aplaudir o que foi dito pelo Sr Deputado Beto Mendes? Sendo o Deputado Miguel Iglésias natural do continente, gostava que o mandassem falar madeirense na Assembleia e não usar “Sotaque Cubano”? O Partido Socialista da Madeira até podia defender o seu deputado, mas ficava bem um pedido de desculpa a toda a comunidade luso descendente, é que pela mala, conhecemos o passageiro. Ao Sr. Deputado Beto Mendes, cuidado que o Karma é lixado, e ainda poderá ter algum filho que case com um venezuelano ou venezuelana e tenha de lhe dar aulas de português particulares em sua casa, uma vez que consigo, quem chega de fora tem de, automaticamente falar português, como se o português usado por si fosse exemplar...

Manuel Vieira