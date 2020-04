Após covid-19

Como sabem antes desta epidemia debatíamos com

as alterações climáticas.

E embora nos diferentes países houvesse vozes que nos alertavam para a necessidade de cortar a direito procedendo a alterações que levassem a evitar o descalabro, muitos países havia que faziam precisamente o contrário, como foi o caso dos USA e do Trump.

Práticamente duas semanas após o inicio da epidemia no nosso País, eu que já tinha problemas de respiração dado ter sido fumador durante tantos anos comecei a verificar que o ar estava mais respirável levando

até a esquecer e por de lado o uso de um fármaco que me facilitava a respiração, um brumeto de qualquer coisa que de momento não interessa precisar.

Com o andar dos dias os cientistas como agora os políticos os invocam para tirar de cima a obrigação de decidir, tem-se verificado que as alterações climáticas têm ocorrido em inúmeros campos, é na qualidade do ar, como vos referi, e em muitos outros campos. Também

noto alterações na luminosidade de Lisboa que se vê quer para onde olhemos. Até já ouvi dizer que há alterações ao nivel da sismologia porque segundo o

qur penso ter ouvido tinha havido uma compactação

dos solos.

Tudo isto foi devido à epidemia ou pelo menos, uma consequência das medidas a que a epidemia obrigou a tomar.

Para uns foi obra do virus como se o virus fosse um ser pensante a saber o que melhor seria para ele e sua propagação. Para outros seria a mãe natureza a defender os seus princípios universais.

Para mim que sou um homem de fé, tudo isto é obra do Senhor em defesa do que de melhor há na terra. Eu só tenho de dar graças a Deus e à virgem Santissima

Senhora de Fátima de quem sou devoto.

Estes factos mostram primeiro que tudo que os Governos dos ditos países mais avançados do mundo nada fizeram em prol das alterações climáticas que não iriam obtar a que o Universo caminhasse para o abismo.

O Trump que agora tão preocupado está com a pandemia

para dispor de uma quantia seis vezes maior do que aquela que a Europa vai dispender com os paises da comunidade europeia, brincava e gozava com as

alterações climáticas, não lhes dando grande crédito.

Mas o virus está a trazer novidades a todos nós. Dizem

por aí que o virus se propaga mais em locais sem carências..

Na verdade contráriamente às preocupações de alguns. Paises muito pobres de África têm uma

propagação do virus minima que está muito longe do que se esperava.

Isto para mim é mais uma prova da existência de Deus.

Mas fiquemos por aqui porque as preocupações acerca da epidemia têm outras leituras e

consequências.

Jorge Pote