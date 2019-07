Apoio incondicional

É impressionante, fantástico até, como uma notícia com poucas linhas tem muito que se lhe diga e escreva.

Vem isto a propósito de um comunicado do PSD/Madeira de apoio a Rui Marques, ex-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, numa altura em que a atual vereação pretende remeter para o Ministério Público cerca de uma centena de processos de urbanismo que foram aprovados contra os pareceres técnicos. Este comunicado laranja é sobretudo um alerta do PSD regional a todos os laranjas que exercem funções públicas para que saibam e fiquem a saber que caso venham a ser acusados e condenados por corrupção terão sempre o apoio do partido. Corrupção é uma palavra cara à cúpula laranja regional pois sabem melhor que ninguém que sem ela jamais seriam governo durante várias décadas. Não é novidade nesta terra autarcas laranjas condenados a prisão e consequente apoio e conforto a vigaristas.

Há uns anos atrás quando o autarca laranja António Lobo foi acusado de corrupção, o que não lhe faltou foi o apoio e conforto por parte do PSD/M. Este Lobo acabou por ser condenado a 6 anos de prisão. Outro caso conhecido foi o do autarca laranja, Luis Gabriel que quando foi acusado de corrupção, logo dirigentes laranjas vieram em seu socorro tendo este caso um episódio curioso que foi a intervenção de jardim. Durante o processo o Juiz de instrução determinou que o arguido aguardasse julgamento em liberdade. Já o Magistrado do MP recorreu daquela decisão pois pretendia que o ex-autarca aguardasse julgamento em prisão preventiva e é aqui que entra em cena o rei do enxovalho pois achou que os tribunais eram da sua competência e vai daí enxovalha publicamente o Magistrado do MP, que apenas e só cumpriu o seu dever. Sinceramente na altura pensei que quem ia acabar por ser preso era o Juiz. Este caso acabou com a condenação do autarca a 5 anos e meio de prisão. Também outro autarca da mesma cor foi condenado a 3 anos de prisão certamente por relevantes serviços aos munícipes de Santa Cruz.

Este comunicado laranja não surpreende e é uma demonstração clara que a ilha está na posse de indivíduos sem escrúpulos e que demonstram todos os dias que não olham a meios para atingir os fins.