Aos ziguezagues

Apelidado de conservador, aquando da sua chegada, o novo bispo fez jus ao qualificativo através de três decisões: 1ª recusa em criar uma comissão para identificar e averiguar casos de pedofilia no seio da igreja, 2ª rejeição da adoção por casais homossexuais de crianças em risco (ambas as decisões contrariam ordens do Papa) e 3ª recuperação da imagem do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Machico banido pela assembleia dos seus associados, regularmente convocada, único órgão social com legitimidade para o fazer assim como para anular tal decisão. Em sentido inverso, mas em linha com a doutrina cristã, readmitiu no seio da igreja o Pároco da Ribeira Seca suspenso há quatro décadas e admite respeitar a última vontade da D. Eugénia quanto ao destino a dar à sua herança doada à igreja.

Aguardemos pois que as próximas decisões confirmem a correção da estratégia inicialmente adotada para bem da igreja e respeito para com os princípios propalados por Jesus de Nazaré.