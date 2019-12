Aos sem lar e sem pão falta inclusão

Os sem lar e sem pão é vê-los com as plantas dos pés a sulcarem o alcatrão. Nesta altura, o assistencialismo caritativo não lhes faz levantar a cabeça com os olhos pregados no chão...

Porquê só nesta quadra se consagrarem eventos em profusão para os sem amor, onde muitos de mente danificada, e com relevante precisão?

Não se percebe estas localizadas realizações limitadas. Programem para o nosso irmão práticas de inclusão com necessário Rendimento Social de Inserção.

Promova-se-lhes Profissional, Formação para através do trabalho serem fazedores pela acção de actividade produtiva e criadora.

Tirem-nos da rua, do frio e da chuva, pois têm direito, através da Constituição que consigna, a habitação e o Pão!

E assim, o seu já iluminado coração terá ampla projecção em dimensão!