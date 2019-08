Os incêndios florestais estão aí repetindo-se a incúria do governo, as palavras de conforto do Presidente da República e a impotência das populações atingidas pela tragédia. Depois é só esperar pelo fim do verão e tudo ficará esquecido por uns meses. Para o ano haverá mais do mesmo. Desde o “holocausto” de 2017 onde o governo PS revelou toda a sua inoperância têm chovido promessas de medidas capazes de minimizar a devastação dos incêndios junto das populações mas com pouco ou nenhum efeito prático. Lembro-me ainda do desplante de António Costa em 2017 ao ser confrontado na AR sobre a vaga de incêndios invocando méritos para si e para os governos PS com a patranha da menor percentagem de área ardida. E se a mão criminosa é infelizmente uma realidade por maioria de razão se deveria incrementar a vigilância, a prevenção, a rapidez e a eficácia no ataque inicial ao fogo. E o que tem feito o atual governo? Medidas que pouco mais são que propaganda. Temos uma Proteção Civil burocrática centralizadora e quase sempre longe do teatro de operações, que para ser eficaz deveria estar junto das populações que pretende servir e ter como base de sustentação as corporações de bombeiros cuja formação e equipamento deveriam ser suportados pelo OE de acordo com as respetivas necessidades, e cuja ação teria de abarcar obrigatoriamente não só o combate mas a prevenção e a segurança de pessoas e bens numa ação profícua e contínua, que não se cingisse apenas à época de incêndios. A implementação de condições de segurança mínimas para as populações e os seus bens teria de ser feita por profissionais devidamente formados e apoiados tecnicamente por estruturas governamentais. Mas isso obrigaria ao necessário investimento público que o atual governo, durante toda a legislatura, sempre recusou aos Portugueses. Para o governo PS e “família” socialista as “Aldeias Seguras” tal como no resto não passam de “merchandising” e de uma “dança com o fogo” ao ritmo do “Foxtrot”.

