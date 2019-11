Ao novo presidente de Santana

Finalmente um presidente natural de Santana. Frontal. Sem papas na língua. Parece que sabe para onde vai o que inspira confiança. Estou surpreendido. Acredito que o caminho percorrido até aqui, por vários deles, será interrompido dado o marasmo notório em que o concelho se encontra. O despovoamento é a prova cabal do falhanço das políticas implementadas ou da falta delas nas últimas décadas. Na década de 60 a vila de Santana era linda. Após o 25/Abril foi sucessivamente descaracterizada por ação dos vários executivos. É bom saber que a Biosfera vai ser retomada e que o jardim existente ao lado da igreja vai ser recuperado. O padre Cardoso de certeza que agradece este último pormenor. O Prof Moisés foi o melhor entre todos - Biosfera, Lar de Idosos, apoio domiciliário entre outras. O património natural muito beneficiará com esta sábia decisão de retoma. Há miradouros ao abandono como o do Pico da Boneca e o da Cova da Roda. É necessário recuperar e requalificar todos os miradouros e levadas. É necessário investimento privado e muito para que haja criação de riqueza (salários, lucros, juros e lucros) de modo a que os jovens se fixem na terra. A política social dos subsídios por si só não resolve o problema do despovoamento se não houver criação de riqueza. Para isso é necessário ir junto dos empresários, sobretudo os que estão no estrangeiro, e perguntar o que é necessário a autarquia fazer para que invistam na sua terra. Sair do gabinete é preciso. Ninguém nasce presidente. Ouvir as pessoas e os agentes económicos é muito importante. Para isso seria uma medida acertada e pioneira na região implementar o órgão autárquico designado por Conselho Municipal previsto na legislação autárquica, e que nunca nenhum presidente se dignou ou teve a coragem de criar, cuja função é ajudar o executivo através de ideias expostas pelas forças vivas da sociedade nele presentes. Até do ponto de vista eleitoral o povo agradecerá esta democracia participada. Pagar dívidas basta dar ordens ao tesoureiro. Não é nem nunca foi façanha de que alguém se possa gabar pois quando não há receitas ou há dívidas a única solução que há é cortar nas despesas. Incentivar e ajudar os agricultores a criarem uma cooperativa para que seja esta a gerir o comércio dos seus produtos cedendo-lhes o espaço do mercado de armazenagem dos produtos agrícolas para sede social bem como a tutela do próprio mercado. Certificar os produtos mais conhecidos de Santana e exigir que os produtos transacionados no mercado agrícola existente junto à Câmara sejam apenas os produzidos no concelho. Dinamizar este espaço com música e bar de apoio enquanto pelo menos o mercado funciona. Incentivar os restaurantes do concelho a usar produtos e pratos tradicionais. Dar novo formato às festas dos compadres e da gastronomia que estão muito mal concebidas. Valorizar as festas religiosas transformando-as num atrativo turístico. Pôr novamente o clube de futebol de Santana a funcionar. A Casa da Cultura com um espaço tão bom pouco ou nada tem feito pelo menos que se saiba. A banda de música e o grupo folclórico têm que estar mais ao dispor da população atuando em alguns fins-de-semana ou dias assinalados. Implementar uma taxa turística para que a Câmara fique responsável pela qualidade e segurança dos seus roteiros turísticos medida extensiva a todos os concelhos. Solicitar a colaboração dos guias ou grupos organizados de caminhantes que informem a autarquia de qualquer anomalia para que de imediato uma equipa a solucione evitando-se atempadamente tragédias que só penalizam a região. Acabar com os palheiros cobertos por zinco por prejudicarem a paisagem e recuperar os de colmo. Solicitar que as pessoas com terrenos junto às estradas afastem das mesmas, cerca de um metro, as plantações para que a Câmara aí plante buxo e flores outrora o grande atrativo do concelho. Criar um plano de requalificação do centro da cidade de Santana com a colaboração das pessoas de outrora e de agora por forma a recentrar a cidade junto à igreja o seu local natural. Fazer uma estrada digna, de ligação da via rápida à vila, à saída do túnel do Faial aquando da chegada a Santana, assim como transformar em reta a estrada de ligação da escola secundária à vila. Acabar com a britadeira existente à entrada do Faial. Contactar os emigrantes com boas casas, mas abandonadas, para que as rendibilizem através da sua exploração no alojamento local seria uma forma de criar riqueza. O tempo é pouco para tanta coisa. O problema foi o que se perdeu E por aqui me fico pois os residentes conhecem muito melhor a realidade e certamente poderão complementar melhor esta minha contribuição.