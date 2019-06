Anormalidades

Já por diversas vezes solicito explicação para com os gastos do parque natural. Há dias, notícia... EMBARCACAO passa na delimitação dos 100 metros da reserva. Qual reserva? Os meninos do PN não passam a vida a andar dentro dessa delimitação? São autoridade para passar contra ordenações? Que tal explicarem a ida constante de biólogos para nada.... férias? Apresentem estudo das causas nesse de passagem esporádica diga-se de embarcações nessa aérea. Expliquem porque e com tanto biólogo como a ilha foi invadida por uma erva danica após abate cobarde de uma espécie única de cabra. Expliquem como é porque a sul dessas ilhas uma espécie o Charuteiros apresenta uma toxidade anormal? Basta de tanta tontice que custa milhares, e tenham respeito por quem quer e deve visitar as suas ilhas... idem selvagens. E tenham cuidado vigilantes não têm autorização legal para passar contra ordenações... Já agora expliquem onde e como está demarcada essa zona de afastamento desse rochedo que esteve à venda no 25 de abril por 600 mil contos...