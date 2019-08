Anomalias na Ponta Gorda

Como éramos felizes antes desta empresa Frente-Mar existir. Ao chegar de férias deparo-me com o encerramento do melhor acesso à piscina-mar (poço). Qual o meu espanto ao saber que causa é a recusa do funcionário que não quer limpar o lodo da escada de acesso, o que torna esta escada muito escorregadia. Nunca tinha acontecido.

Sou um assíduo frequentador deste espaço balnear desde sempre, quer de Inverno ou de Verão e nunca tinha assistido a tamanha desconsideração pelos clientes deste espaço.

Esta empresa mais parece uma comissão liquidatária. Altera o horário de entrada no inverno para 9h30 em total desrespeito pelos frequentadores matinais. Pensam que aquele espaço é só para o seu café matinal.