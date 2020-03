“Andrà tutto bene”

É certo e sabido que a epidemia de Covid-19 atingiu o nível de uma pandemia e exige de todos compromisso com a saúde pública contudo, a forma como encaramos o novo coronavirus é que faz toda a diferença!

Enquanto os madeirenses estão assustados numa verdadeira corrida aos supermercados para comprar papel higiénico e álcool, os italianos juntam-se à janela para cantar enchendo as ruas desertas de calor humano como forma de lidar com o isolamento social em comunidade dando verdadeiro significado ao provérbio: “quem canta seus males espanta”.

Como diz Adbu Sharkawy, especialista em doenças infecciosas, “ não tenho medo do Covid-19. O que me assusta é a perda de razão e a onda de medo que induziu as massas da sociedade a uma espiral fascinante de pânico, armazenando quantidades obscenas de qualquer coisa que possa preencher um abrigo antiaéreo em um mundo pós-apocalíptico.”

Cíntia Fernandes