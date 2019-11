O Ministro do Ambiente (MA) fala sobre tudo exceto de Ambiente. É o valor de troca dos carros diesel, e não as emissões de Nox cada vez mais reduzidas nos diesel recentes e que no CO2 são até inferiores aos a gasolina. Nada diz sobre as emissões dos navios de cruzeiro que nos visitam que superam 86 vezes as de todos os carros em circulação nas nossas estradas, ignorando que as emissões só dos navios do maior operador turístico superam 10 vezes as dos 260 milhões de carros da Europa, nem sobre as dos aviões responsáveis por 5% dos gases de aquecimento. São os considerandos subjetivos e paternalistas sobre a Black Friday (BF), dando a entender que o importante não é passar a consumir muito menos do que atualmente, antes tornar-mo-nos consumidores sofisticados não de simples bens mas de bens embrulhados em serviços. É a recomendação para mudar os hábitos de modo a aguentar esta mesma democracia e este regime aberto de livre iniciativa e oportunidade, levando-nos a questionar para quê mudar de hábitos se é para ficar tudo na mesma? Considerar a BF como um expoente máximo e negativo de uma sociedade capitalista, é uma mera tirada de esquizofrenia esquerdista, ao ignorar que a montante do consumismo pernicioso e não exclusivo das BF estão produtos que mesmo antes de o ser, são responsáveis por níveis elevadíssimos de gases de estufa fruto do transporte das matérias-primas em navios que utilizam como combustível o bunker oil extremamente barato e do mais poluente que existe, com a única finalidade de manter artificialmente baixo o preço das matérias-primas e dos produtos transportados por milhares de quilómetros, com total desprezo pelos custos ambientais daí decorrentes, como na indústria da moda a 2ª mais poluente. O MA de um governo empenhado a 100% na emergência ambiental, teria de ser um ministro de estado com independência e competências reforçadas face aos restantes ministérios. Não sendo assim é porque o governo não atribui ao Ambiente a devida importância.