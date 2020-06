Alternativa à imunidade e à vacina

“Poderíamos resolver a Covid-19 em 2 meses”... segundo especialista! Mas provavelmente vamos demorar mais de dois anos, pois não nos aplicamos o suficiente, segundo o mesmo cientista.

Não seria bom passar o Natal sem máscaras e sem as mãos a cheirar a álcool-gel?

A China, onde surgiu o vírus, provou que era possível erradicar o vírus, em poucos meses, com o mínimo de baixas, embora com medidas socio económicas drásticas, na maioria difíceis de tomar, ou sequer pensar. Muitos outros países, provaram que é possível erradicar o vírus. Até regiões como os Açores, hoje com zero casos ativos conhecidos, Madeira (pelos dados oficiais de 15 de junho) com apenas um caso por recuperar -e outro ainda por saber onde encaixar-, provaram que é possível, com medidas de isolamento e prevenção, em 2 a 3 meses, ERRADICAR ESTE VÍRUS, sem vacinas e ou imunidades.

O que falha na erradicação total do vírus? Simplesmente o facto de lhe darmos ainda, a possibilidade, de poder passar de uma pessoa para outra. Não nos estamos a organizar o suficiente, globalmente. Países ou regiões livres da Covid, acabam por ser novamente contaminados pelo exterior.

A solução para erradicarmos este mal, de vez, poderá ser, um plano global de isolamentos parciais, cercas sanitárias e fecho de fronteiras se necessário, que prefiro chamar de cercas sanitárias a regiões contaminadas. Se os países se organizarem (ou forem obrigados a), criarem fundos internacionais, ou até um fundo mundial, podemos acabar com o vírus em conjunto. Abrir “fronteiras de risco” apenas para regiões não covid, verdadeiramente seguras, apoiando monetariamente outras regiões, e assim, extinguir este mal que nos toca a todos.

O que nos sairá mais caro? Parar 2 meses (e depois arrancar a fundo) havendo um fundo global de apoio, que ponha comer na mesa de quem precise, ou andar anos a tentar desconfinar, num pára-arranca de biliões de prejuízos e investimentos, na procura por uma vacina, que nem se sabe, se irá ser segura ou eficaz? Quanto estamos dispostos a pagar? Um vírus com décadas, como o da Sida por exemplo, ainda não tem vacina!

Vamos esperar por imunidade, à custa de milhões de vidas nos próximos anos (algumas delas nossos familiares ou amigos)? Bom, ao menos sejamos “inteligentes”. Vamos infetar propositada e naturalmente, grupos que não sejam de risco e isolá-los, pois esses não desenvolvem a SarsCov2 - a Síndrome Aguda Respiratória Severa, pelo nCoV-2... isto se for exequível ou até seguro, pois não sabemos que sequelas podemos desconhecer, algumas genéticas até...

Sou eu, no meu sonho de Natal 2020 sem mãos a cheirar a álcool, ou pelo menos a álcool-gel.

Podemos sonhar, mas quem sabe realizar juntos, enquanto não há imunidade, nem há vacina!