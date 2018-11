Alterações climáticas matam mais

O descontrolado incêndio na Califórnia, EUA, foi o pior de que há memória e registos, tendo matado já cerca de oitenta pessoas e produzido mais de 1 300 desaparecidos, reduzindo a escombros e cinzas mais de

10 000 edifícios!, e como consequência milhares de

americanos ficaram sem tecto. Aconteceu na cidade de Paradise, que outrora era um paraíso

e se transformou num inferno de chamas dantesco. Lá, como cá, as mudanças significativas do clima são exponencialmente mais destruidoras. De Donald Trump, presidente dos EUA, o país mais poderoso do mundo e o

segundo mais poluidor, esperava-se que tivesse uma posição favorável de combate às alterações climáticas. Ao invés, (parece ironia) com o que está a acontecer, considera que não há relação entre estas mortíferas catástrofes e as actuais e cada vez mais maléficas mudanças

climatéricas! Afigura-se-nos que só a esquizofrenia não vê o que todos sentem... e muitos já sofreram!

Vítor Colaço Santos