Alterações climáticas

É politicamente correto dizer-se que amanhã ou sabe-se lá quando vamos substituir uma parte dos veículos a combustão interna por veículos elétricos, optar pelas energias renováveis a curto prazo, diminuir ou mesmo acabar com a exploração dos combustíveis fósseis, maxime o petróleo. Quem estiver atento ao chamado discurso político poderá pensar que se trata de um discurso, racional, coerente, persuasivo, e principalmente, verdadeiro. Será assim efetivamente? Helmut Heinrich Waldemar Schmidt, ex Chanceler Federal da Alemanha, disse uma vez: há duas categorias de pessoas, sobre as quais se deve ter muito cuidado, a saber, os Políticos e os economistas. Contra ele próprio falava, mas meus amigos, não era um político qualquer, como muitos, atualmente, espalhados por essa Europa fora, era ou foi ( faleceu a 10 de novembro de 2015), um dos maiores estadistas do séc XX. Todos nós estamos fartos de discursos políticos, queremos e merecemos melhor. Queremos atos concretos, ações concretas, como referia António Guterres. O mundo atual não carece de mais discursos, de retórica vazia, precisa, isso sim, de Verdadeiros Estadistas, de verdadeiros líderes, de homens e mulheres de ação. Donald Trump, Boris Johnson, bolsonaro (com letra minúscula, a condizer com ele, ser minúsculo), no mundo atual, são perfeitamente dispensáveis.