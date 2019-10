ALESTE – o que fará o CDS!!!

Neste concelho ALESTE tudo é diferente até a prestação do CDS, porque tem mantido uma aliança de grande confiança com a governação rosa deixando passar a inoperância e o “nada se faz”. Será que aqui também foi mandatado pelos seus órgãos do partido tal como na hipotética governação regional?

De facto este concelho impera pela diferença até na política. Como é possível na mesma região haver um partido que negoceia à direita e à esquerda? Será que não irá pagar a factura nas próximas eleições? Todas estas questões levam a pensar, que o que, a população diz dos “tachos” tenham razão...

J.R.