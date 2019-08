Aleste - o Marasmo

No concelho ALESTE continua-se a ver ou, a não ver, nada de novo. A oposição nada de novo traz às populações, sem ideias e sem energia para dar a volta a este marasmo. Veja-se a acção de propaganda que o partido laranja recentemente fez: montou uma tenda colocou 4 cadeiras e aguardou que as pessoas fossem ao seu encontro!!! Será que a política de proximidade não é ir ao encontro das pessoas? Será que é isto que Sá Carneiro dizia “A Social-Democracia é a realização do Socialismo Democrático”( 13-02-1976).

Vejamos o que se passa com os transportes públicos, como é possível que nas zonas altas do concelho durante o fim-de-semana só haja 4 viagens em horas nada apetecíveis com autocarros nada amigos do ambiente. Porque não criar uma carreira que ligasse os municípios afim de dar acesso às praias da zona oeste com horários atractivos. E fala-se tanto na mobilidade como problema e dentro da própria “casa” não se resolve esta situação.

Outra novidade é a construção da nova sede da polícia no jardim municipal. Ora vejamos o jardim foi inaugurado a 16/03/2009 com pompa. As obras ascenderam a um milhão e 650 mil euros, 70% dos quais, foram financiados pela UE, 25% pelo Governo Regional e 5% pela Câmara Municipal da Ponta do Sol. De repente, ao fim de 10 anos, deita-se este dinheiro “fora” e constrói-se mais um edifício. Somos um país rico? Brinca-se assim com o dinheiro dos nossos impostos. Não seria mais pertinente procurar outro local onde não tivesse havido investimento? Porque não acima do Armazém da banana da GESBA criando uma nova centralidade já que foi gasto dinheiro num túnel para acesso à via expresso dos Canhas.

Por falar na via expresso aos Canhas parece que finalmente os responsáveis políticos da freguesia dos Canhas já acham que é imprescindível!!! Mas da parte do município qual é a opinião? Com a energia que se refizeram na luta contra as jaulas também podiam encabeçar esta luta... Ou será que não interessa as zonas altas?