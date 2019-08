Aleste - A anarquia

Brevemente segundo informação oficial irá ser iniciado as obras para a nova esquadra da PSP no antigo jardim municipal. De facto é uma mais valia afim de melhorar as condições de trabalho destes profissionais, embora como escrevi noutro artigo o local de construção ser uma infelicidade de governação. Mas já estamos habituados a estas infelicidades, o que me preza referir hoje é que se for para continuar nesta anarquia de estacionar viaturas em qualquer sitio da estrada bastando para isso ter um bar ou algo parecido todo vale!!! Vejamos o que se passa junto à estação dos CTT, na estrada dos combatentes na sua parte final perto da Est. Regional 222, na chamada recta dos Canhas (estacionamento e excesso de velocidade), na Est. Regional 222 na zona de São Tiago, ou seja um pouco por todo o lado. Diariamente vemos as viaturas da polícia a passar e nada dizem, levando a que os condutores parem sem regras porque tem o “AMEM” da PSP. Então qual é a necessidade de construir um novo edifício para a esquadra da polícia? Será que ALESTE não existe os artigos 48, 49 e 50 do código da estrada.

Não seria prioritário o Município intervir e criar regras ajudando assim a policia na sua fiscalização, como por exemplo existem passadeiras mas não existe sinalética a avisar das mesmas em estradas municipais, linhas amarelas para proibir estacionar é uma miragem, etc.

O Município tem um departamento de transito ou não é necessário no Séc. XXI.