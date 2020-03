Ainda o Carnaval

A Madeira está de parabéns, pois as Festas de Carnaval, foram bem organizadas e animadas.

Quanto ao cortejo de sábado à noite, foi bonito com animação, mas muito longo! Além das treze troupes, havia muitos elementos em cada uma, o que se tornou cansativo. A partir da 10ª troupe vi grande parte dos estrangeiros e alguns madeirenses com crianças a levantarem-se das bancadas para irem embora. Acho que a Secretaria do Turismo tem de pensar como deverá organizar este cortejo para o próximo ano, sem ferir suscetibilidades.

Quanto ao cortejo trapalhão foi muito engraçado, com grande criatividade e muitas críticas atuais. Para mim os «anos 80», «a jaula dourada» com aqueles peixes lindíssimos, «o duo Cervantes» e «o borracho» foram muito originais. Além disso havia grupos de instituições e Casas do Povo engraçados e bastante animados, o que veio dar um colorido diferente a este cortejo.

Também a animação na placa central, esteve bem e a música animou bastante tanto aos estrangeiros como aos madeirenses.