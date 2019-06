Hoje, nossas palavras são de agradecimento para com todos aqueles que lutam para que a Santa Casa da Misericórdia de Machico seja reconhecida pelo trabalho de excelência desenvolvido. A nossa enorme gratidão a todos os atuais Órgãos de Gestão desta Instituição assim como com a Coordenadora Administrativa-Financeira e chefes de sectores por tudo o que têm feito em prol da “nossa casa.” Somos um grupo que sempre acreditou que um dia, voltaríamos a nos sentir bem no local de trabalho e com vontade de fazer aquilo que gostamos. Todos nós fazemos parte do sucesso desta instituição e temos grande orgulho em fazermos parte desta família. A nossa produtividade, passa pela nossa felicidade. Estamos cá para melhorarmos a cada dia, aprendermos e ajudarmos. Obrigada por acreditarem em nós!

Quanto ao passado, é apenas lição para refletir, não para repetir. Cada um terá a importância que lhe dermos, por isso, fica onde deve ficar, no passado.

Somos Gratos!

Somos Um!

