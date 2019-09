Numa época onde parece que há medo de reconhecer o mérito das pessoas, a não ser a título póstumo, entendi dirigir, através deste meio, um profundo e sentido agradecimento ao médico de gastrenterologia, Dr. Ricardo Teixeira. Já não se lembrará com certeza, pois já passaram alguns anos, penso que quase 30 anos, mas Sr. Dr. Ricardo Teixeira eu não esqueci, não esqueci os bons conselhos que me deu, cumpro-os até hoje, escrupulosamente e talvez por isso mesmo, como se costuma dizer, eu seja ou me tenha tornado um mau cliente para os médicos. Foi um susto enorme, provavelmente o maior em toda a minha vida, mas graças a si, tudo não passou disso mesmo, de um grande susto. Bem-haja.

Roberto Silva