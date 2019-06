Agradecimento

Na vida muitos são os desafios que enfrentamos. Quando, nestes muitos desafios, sentimos o apoio de alguém, tanto na saúde como na doença, importa reforçar, aplaudir e agradecer...Hoje despedimo-nos de uma pessoa muito importante nas nossas vidas, que muito nos ensinou, exemplo de força e luta... E por isso, não poderíamos deixar de agradecer a todos os profissionais do SESARAM do Serviço de Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, à equipa de enfermeiros/as, auxiliares, à Dra. Maria João, que, desde abril, de forma incansável, acompanharam a dona Merita e a nós família... que lhe deram o seu melhor, o seu profissionalismo, competência, mas acima de tudo atenção, carinho, cuidado,... que a acompanharam nos sorrisos, nas conversas, na paciência, na tolerância... que estiveram lá e souberam dar-se de forma genuína.A todos/as o nosso muito obrigada e que o sorriso da dona Merita, as suas conversas engraçadas, “driblando” a doença e “enganando” as máquinas, continuem a servir de inspiração para viver e lutar...Acima de tudo muito obrigada por lhe terem proporcionado o que sempre mais prezou – estar rodeada de pessoas atenciosas e que foram, a par da nossa, uma verdadeira família.