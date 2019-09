Agradecimento

Enquanto morador ao Caminho do Pico, Santa - Porto Moniz, local onde deflagrou nos últimos dias um incêndio florestal, venho pelo presente agradecer a todos os intervenientes na extinção, rescaldo e prevenção do mesmo, nomeadamente aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, ao Grupo de Intervenção e Proteção e Socorro (GIPS) da GNR; à PSP, Polícia Florestal, e Câmara Municipal do Porto Moniz.

Todas as instituições envolvidas fizeram e fazem um trabalho sem mácula, que em cooperação resulta sempre na salvaguarda de bens, pessoas e floresta.

Um bem haja a todos.