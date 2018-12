Agradecimento

Aproveitando este espaço gentilmente concedido pelo DN aos seus leitores, venho aqui agradecer publicamente ao jovem, que na passada quarta-feira, dia 5 de Dezembro viajou na Carreira N.º 15-B dos Horários do Funchal (HF) com saída da Avenida do Mar pelas 17H10m, que com muita agilidade, impediu que os meus óculos que caíram junto à porta de saída do Autocarro, ficassem totalmente esborrachados/esmagados.

Obrigada pela sua cordialidade e pela disponibilidade imediata em ajudar o próximo.

SAÚDE e SORTE são as palavras de ordem, e, já agora, um Santo e Feliz Natal para si e Exma. Família.

MUITO, MUITO OBRIGADA

(Leitora devidamente identificada)