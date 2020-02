Agora chamem-me racista

Na última semana recordei as palavras sentidas que uma anciã timorense em resposta ao jornalista numa entrevista em que lhe foi colocada a questão, se não reconhecia que em tão poucos anos de ocupação indonésia tivessem sido alcatroadas mais estradas do que as alcatroadas pelos portugueses durante cerca de quinhentos anos. A timorense, sem papas na língua e pela certa com saudades da convivência com os portugueses, respondeu-lhe que em contrapartida os portugueses em quinhentos anos nunca cometeram massacres ao nosso povo como os campeões de estradas alcatroadas.

Claro que este episódio contrasta com as atitudes da deputada Joacine que, desde que foi eleita, tem incendiado os ânimos por onde passa, inclusive no seu próprio partido com os resultados sobejamente conhecidos.

Se apesar de ter sido desagradável termos visto apenas bandeiras da Guiné-Bissau na noite em que foi eleita, Joacine se tivesse demarcado daquilo que foi dito sobre a bandeira nacional por um grupo que se manifestou a seu favor em frente à Assembleia da República (AR) ou ainda, se não se tivesse postado junto de um quadro de Vasco da Gama existente na AR deturpando o seu significado, com a agravante de se tratar de uma historiadora, e a situação seria pela certa bem diferente.

Lamentavelmente, insatisfeita com tudo isto, Joacine não resistiu em atirar mais achas para a fogueira ao vir reivindicar que o património das ex-colónias expostos em museus seja devolvido às comunidades de origem. Se é estranho que os próprios países não tenham manifestado tal desejo, é deplorável que a ideia parta de uma deputada portuguesa como gosta de ser tratada.

Seria interessante que alguém lembrasse a Joacine que aquilo que os povos das nossas antigas colónias mais querem, é que os novos colonialistas lhes devolvam o que lhes tem sido roubado nestes últimos cinquenta anos - bem mais do que os portugueses em quinhentos.

Termino com uma certeza. Se no lugar da deputada Joacine fosse possível colocar a timorense, não tenho dúvida alguma que a bandeira nacional seria respeitada e os interesses dos portugueses mais salvaguardados.

Jorge Morais