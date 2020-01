AG do Marítimo

Li no Diário que o meu clube vai realizar uma assembleia geral sexta-feira, o que vem confirmar aquilo que um colega meu de trabalho já me tinha dito. Ele está sempre bem informado, é mais fanático do que eu mas como não vi nada nas redes sociais do clube não sabia se era verdade.

Como trabalho por turnos não consegui ir à última AG mas a esta vou e gostava que muitos maritimistas também fossem. Segundo o meu colega, que esteve presente na última, convém chegar cedo pois muitas das poucas cadeiras disponíveis são ocupadas pelos professores do Colégio do Marítimo que nem sabia que eram sócios.

Viva o Marítimo!

J. Paulo V. Freitas