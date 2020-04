Afinal é para se ficar em casa, ou não?

Logo após a população do nosso País, ter sido confrontada e invadida com a pandemia deste terrível e mortífero, vírus, que milhares de vidas tem vindo a ser ceifadas, não escolhendo, idades ou estatuto social, e após a decisão do nosso Governo e muito bem, em ter imposto, o estado de emergência, e aconselhado os portugueses a ficarem em casa, e a fim de salvaguardar a saúde de cada um de nós, devido, ao ataque mortífero, que este vírus representa. Contudo, como cidadão, posso não estar de acordo com a decisão de a Assembleia da República, estar com vontade, de comemorar o 25 de Abril, em pleno hemiciclo e igualmente de terem dado permissão a que o 1.º Maio, seja igualmente comemorado publicamente, juntando assim, milhares de pessoas, quando, para salvaguardar a saúde de todos, foram encerrados, estabelecimentos escolares, creches, estabelecimentos de restauração e à excepção das farmácias, todo o restante comércio está igualmente de portas encerradas, enfim devido á pandemia o País, está completamente encerrado.

Será, que, quando tudo voltar à normalidade, o que irá acontecer certamente,não haverá tempo, para se comemorar essas datas históricas? Ou estas posições não passam de politiquices e vontade de alguns darem nas vistas?