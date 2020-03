Adeus Coronavírus, olá Dolores!

Vejam só o estado dos meios de comunicação social no nosso país, que já andavam esfomeados e sedentos para que aparecesse o primeiro caso deste tão afamado vírus, só faltava darem fogo-de-artifício para festejar tal acontecimento, quando de repente, o país parou, porque Deus veio à Terra e foi parar às urgências, e assistiu-se a um circo montado à porta do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por inúmeros órgãos de comunicação social, que são financiados por todos nós contribuintes, para darem cobertura jornalística, a um caso de AVC, que infelizmente aconteceu a uma cidadã, que não deixa de ser como outra pessoa qualquer, e outros tantos casos que dão entrada nas urgências mas nesses casos, já não interessa, é caso para dizer adeus Corona Vírus, olá Dolores!

Gostava de saber se o filho dessa senhora que dá uns pontapés numa bola, tem algum estatuto especial nesta ilha, e pode entrar em contra-mão pelo hospital a dentro? Será que se fosse um desgraçado qualquer na agonia de ir visitar um familiar doente, não tinha de voltar para trás? Será que essa senhora teve direito a uma suite privada no Hospital e direito a horas de visitas extraordinárias?

Infelizmente existe a saúde para os ricos e saúde para os pobres, e nesta Ilha só quem tem estatuto social é que merece ser bem tratado, eu em 02/02/2015 acompanhei a minha mãe às urgências mas a 10/02/2015, já levei-a num caixão para o cemitério! O diagnóstico que me foi apresentado, é que apanhou uma bactéria hospitalar não identificada, por outras palavras, apanhou a doença no próprio Hospital, isto depois de passar dias jogada numa maca como um saco de batatas à espera de uma cama. Será que a Eutanásia já estava em vigor nessa altura?

Eu para visitar a minha mãe, tinha de cumprir o horário das visitas, será que esta ilustre senhora, vai ter direito a algum passe VIP? Será que vai receber o mesmo tratamento que a minha mãe recebeu? A conclusão que se tira é que o Deus do dinheiro é quem mais ordena, seja no público, ou no privado.

Termino com uma pergunta que deve estar na mente de todos os madeirenses, neste momento, para quando a visita do Prof. Marcelo para vir dar o seu beijinho?