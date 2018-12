Adeptos violentos

O que aconteceu na última sexta-feira num restaurante na Camacha com elementos de uma das claques do Benfica já se vai tornando habitual ano após ano na visita de um dos três clubes ditos grandes à Madeira. Vejamos que até há bem poucas semanas elementos da claque do FC Porto também criaram confusão no Anadia, e os do Sporting também seguem a mesma linha com diversos episódios no passado. Para combater esta escalada de violência quando estes clubes jogam na nossa Ilha deveria haver punições severas para os adeptos envolvidos e identificados (não para os Clubes pois estes não têm culpa de ter maus exemplos de adeptos como o caso destes 6 do Benfica e porque as multas irrisórias do órgão da Liga de Futebol são insignificantes para os cofres dos clubes afim de tomarem medidas drásticas) com idas a Tribunal e com penas de prisão em casos mais graves como o que aconteceu na última sexta-feira aqui na nossa pacata Ilha e ainda proibição de entrada em estádios de futebol por uns bons anos. As entidades que gerem o futebol profissional a nível nacional juntamente com as Autoridades policiais deveriam estar em sintonia e identificar estes indivíduos que causam estragos e distúrbios não só na aqui Madeira, como nos Açores e no resto do país. Quem se pense que isto também apenas se passa com os 3 grandes está bem enganado, pois aqui na Madeira já houve desacatos provocados por claques de clubes como por ex. da Académica, V. Guimarães, Boavista, Leixões etc, e desde 2003 quase anualmente pelas duas claques do Sporting de Braga na visita ao Estádio do Marítimo com episódios deveras lamentáveis. Todos estes acontecimentos no passado recente são também reflexo do mau exemplo de um elemento da polícia que prefere cumprimentar; dar abraços aos líderes dessas claques dos 3 grandes e assobiar para o lado como se nada passasse, em vez de reprimir os maus exemplos que são, e mais grave ainda, multar o Marítimo apenas e só pela razão dos seus adeptos entrarem com bandeiras e faixas para dentro do Estádio com o objectivo de colorir o recinto. Neste último capítulo entra a questão da legalização das claques, em que claramente o Marítimo e principalmente os seus grupos de apoio têm sido imensamente prejudicados.